BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI-TABANCAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİSerdar ALTINTEPE - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL,(DHA)Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz (44) gözaltına alındı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

-TABANCAYLA ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİ

Serdar ALTINTEPE - Erol DEĞİRMENCİ İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü'nde eşi Semra Yılmaz'ı (37) silahla öldürüp başında bekleyen Aslan Yılmaz (44) gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi evden çıkarıldığı sırada ailesi gözyaşı döktü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Yılmaz evde tartıştığı eşi Semra Yılmaz'ı silahla vurdu. Semra Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan Yılmaz da evin içinde beklemeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak, karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında Beni de vuracaktı, kaçtım diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Savcı incelemesinin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmak üzere araca götürüldü. Bu sırada kapıda bekleyen Semra Yılmaz'ın annesi, babası ve kardeşi gözyaşı döktü. Acılı aile, cenaze aracının ardından kaldırıma oturup, dakikalarca ağladı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI

BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Işıl Sergen Pınar Deniz Burak Sergen Amelia Hamlin
Spor Muslera Ali Koç Caner Erkin Serdar Aziz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BEYLİKDÜZÜ'NDE KISKANÇLIK KRİZİNE GİREN KOCA DEHŞETİ YAŞATTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:27:58. #1.12#