Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı - Haberler
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Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücülerinin el frenlerini çekmedikleri 2 hafriyat kamyonu, park halindeki 4 otomobile çarptı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde sürücülerinin el frenlerini çekmedikleri 2 hafriyat kamyonu, park halindeki 4 otomobile çarptı. Otomobillerde hasar oluşurken, bir kişinin kamyonları durdurmaya çalıştığı anlar ile kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 14.20 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Bilgi Sokak'ta meydana geldi. Sokakta sürücüsünün el frenini çekmediği hafriyat kamyonu, kaymaya başladı. Bu sırada arkasındaki kamyon sürücüsü, hareketlenen kamyonu durdurmak için kendi aracından aşağı atladı fakat kendi aracının el frenini çekmeyi unuttu. İlk kamyon park halindeki bir otomobile çarparak hasar verdi. Diğer kamyon ise arka arkaya park etmiş 3 otomobile çarptı. Kazada 4 otomobil zarar gördü.

Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada otomobili zarar gören Egemen Yıldız, "Aracım park halindeydi. El frenini çekmemiş. Bütün araçları bu şekilde doğradı. 4 tane araca çarptı" dedi.


- İstanbul
Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

Beylikdüzü'nde el frenleri çekilmeyen hafriyat kamyonları 4 otomobile çarptı

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