Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde cinnet getiren emekli polis, karısını ve kızını yaralayıp intihar etti - Haberler
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Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde cinnet getiren emekli polis, karısını ve kızını yaralayıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Beylikdüzü'nde cinnet getiren emekli polis, karısını ve kızını yaralayıp intihar etti

Gelen son dakika haberlerine göre Beylikdüzü'nde cinnet getiren emekli polis memuru, karısını ve kızını silahla yaralandıktan sonra intihar etti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde cinnet getiren emekli polis memuru, karısını ve kızını silahla yaralandıktan sonra intihar etti.

Olay, Adnan Kahveci Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis Alaaddin T., eşi S.T. ile tartıştıktan bir süre sonra tabancasıyla eşini ve kızını vurdu. Şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Alaaddin T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan S.T. ve kızı E.T. ise hastaneye kaldırıldı. Anne kızın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İncelemelerin ardından emekli polis memuru Alaaddin T.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Bayram Ovacık isimli vatandaş, "İş yerini açmaya geldiğimde bir anda polislerin geldiğini gördüm. Olayı duymadık. İntihar ettiği söylendi. Eşi ve kızı da yaralandı. Kendisi de başına sıkmış herhalde, hayatını kaybetti" dedi.

(Murat Delice/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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