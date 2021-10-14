Beylikdüzü'nde 7 yerinden bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Olay geçen Salı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Cavit Paylan, kız arkadaşını beklediği sırada yanına iki kişi geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrası iki kişi Paylan'ı 7 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Paylan, minibüsle apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Paylan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan iki kişi de polis ekipleri tarafından yakalandı.

"DURUMU GÜN GEÇTİKÇE DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"

"GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER"