BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-1

*Kurtarma çalışması başlatıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü TIR, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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Olay yerinden görüntüler

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