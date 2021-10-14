BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAMYON, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-2
*Otomobildeki kişinin cesedi çıkarıldı.
MARMARA, BALIKESİR (DHA) - *Otomobildeki kişinin cesedi çıkarıldı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kamyonu, otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobildeki sürücünün öldüğü tespit edildi.
Görüntü dökümü:
-------------Olay yerinden görüntüler
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