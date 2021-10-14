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Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-2

BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BEYKOZ, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, kamyonu, otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobildeki sürücünün öldüğü tespit edildi.


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BEYKOZ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR, OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ-1
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Haber: Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, otomobilin üstüne devrildi-2 - Haberler
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