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Beykoz'da Yeniden Kürek Sesleri

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Beykoz'da Yeniden Kürek Sesleri

T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi İstanbul'un en uzun sahil şeridine sahip ilçelerinden Beykoz'da geleneksel su sporlarını canlandıracak kürek takımı kuruldu.

İSTANBUL (Habermetre) - T. C. Beykoz Belediyesi Resmi Web Sitesi

İstanbul'un en uzun sahil şeridine sahip ilçelerinden Beykoz'da geleneksel su sporlarını canlandıracak kürek takımı kuruldu.

Beykoz Belediyesi'nin spor yatırımları kapsamında ilçenin yakın tarihteki gibi yeniden su sporları merkezi olması için attığı adımlara bir yenisi eklendi, ilçede uzun bir aradan sonra yeniden kürek takımı kuruldu.

Boğaz kıyısında açılan Su Sporları Merkezi'nde yaz mevsimi boyunca her yaştan ilçe sakinini kanoyla buluşturan, profesyonel sporcuların ve halka açık yarışmaların yer aldığı, Su Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapan Beykoz'da kürek faaliyetleri yeniden başladı.

İlçedeki yetenekli gençlerden şampiyonlar yetiştiren Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde çalışmalar yapacak yeni kürek takımı ulusal yarışma ve şampiyonalarda ilçeyi temsil edecek.

Yeni kurulan takım sayesinde, denizle iç içe olan ilçede gençler ve çocuklar kürek sporuyla tanışma fırsatı bulacak.

Türkiye'nin En Güçlü Takımları Beykoz'dan Çıktı

Boğaz kıyısında olmanın avantajını hayatın her alanına yansıtan ilçede, 1908 yılında kurulan Beykoz Spor Kulübü, Beykoz Zindeler Yurdu'yla birleşerek su sporlarının da lokomotifi oldu.

İlçede yetişen sporcular özellikle atlama, yüzme, kürek dallarında kazandıkları şampiyonluklarla 1930'lı yıllarda ilçeye altın çağını yaşattı.

Cumhuriyetin erken dönemlerinden itibaren kız-erkek demeden Beykoz'daki gençlerin en büyük tutkularından biri kürekle uğraşmaktı. Bu tutkuyla genç Türkiye'nin en güçlü takımları ve mili sporcuları Beykoz'dan çıktı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'na kadın sporcuların teşvik edildiği Beykoz, Türk Yelken Tarihi'nde ilk defa dünya turuna çıkıp alnının akıyla dönen Mustafa İhsan Denizaşan'ı da yetiştirdi.

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