Beykoz'da ekipler, çukurda mahsur kalan mandayı kurtarma için seferber oldu

İSTANBUL - Beykoz'da ormanlık alanda kazılan yaklaşık 3.5 metre derinliğindeki çukura düşen bir manda mahsur kaldı. Ormanda avlanmaya çıkan avcıların av köpekleri, çukurda mahsur kalan mandayı fark etti. İtfaiye ve iş makinesinin çabası ile manda, mahsur kaldığı çukurdan kurtarıldı.

Beykoz'da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Riva Mahallesi Beylikmandıra bölgesinde gezinen bir manda, yaklaşık 3.5 metre derinliğinde kazılan çukura düştü. Çukurdan kendi çabasıyla çıkamayan manda mahsur kaldı. Ormanlık alana av için gelen avcıların av köpekleri, çukurda mahsur kalan mandayı fark etti. Avcılar, mandanın kurtarılması için durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri kendi imkanlarıyla mandayı çukurdan çıkaramayınca bölgeye iş makinesi getirildi. Çukurun iş makinesiyle kazılması sonucunda manda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.