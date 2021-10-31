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Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Beykoz açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Beykoz açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Beykoz açıklarında sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beykoz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin, KEGM-8 botu tarafından yedeklenerek, Büyükdere'ye emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri
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