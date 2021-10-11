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Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademi Yılına 'merhaba' dedi

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Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademi Yılına 'merhaba' dedi Beykent Üniversitesi düzenlemiş olduğu tören ile birlikte 2021-2022 Akademik Yılına "merhaba" dedi.

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademi Yılına 'merhaba' dedi

İSTANBUL - Beykent Üniversitesi düzenlemiş olduğu tören ile birlikte 2021-2022 Akademik Yılına "merhaba" dedi. Rektör Prof. Dr. Murat Ferman törende yapmış olduğu açılış konuşmasında, "Pandemi koşullarına uygun, bütün önlemlerimizi alarak, her zaman olduğu gibi öğrenciyi önceleyen ve öğrenci dostu bir şekilde eğitimimize tekrar başlıyoruz." dedi.

Pandemi dolayısıyla uzun zamandır yüz yüze eğitime ara vermek durumunda kalan üniversiteler artık yeni eğitim-öğretim dönemine başlıyor. Beykent Üniversitesi de öğrencileriyle tekrar buluştuğu 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine düzenlemiş olduğu tören ile "merhaba" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Rektör Prof. Dr. Murat Ferman'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Törende ayrıca üniversiteye birincilikle yerleşen öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bu senenin açılış dersini ise İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eray Dinç, "8. Sanat: Dijital Oyun" başlığı altında verdi.

Prof. Dr. Murat Ferman yapmış olduğu konuşmada pandemi süreciyle birlikte eğitim kurumları hakkında değerlendirmelerde bulunurken, öğrencilere de başarılı olmaları adına tavsiyeler verdi. Prof. Dr. Ferman önümüzdeki günlerde sürecin nasıl devam edeceğinin yaşayarak deneyimleneceğini söyleyerek, "Mümkün olduğu kadar kendimizi koruma altına alacak tecrübeye ve teknolojiye sahibiz. Yüz yüze eğitim öğretim dönemi de tam da böyle dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi öğrenciyi önceleyen ve öğrenci dostu bir şekilde eğitimimiz başlıyor. Hiçbir şeyin nasıl gelişeceğine dair bir teminat yok. Elimizde olanlarla en iyisini yapmaya, riskleri minimalize etmeye çalışıyoruz. Hayatın her alanından kolaylaştırıcı, kaliteden ödün vermeden devam ediyoruz. Hem yüz yüze hem de online olarak derslerimiz devam edecek." dedi.

"Zor zamanlarda daha da çelik olmak zorundayız"

Öğretmenin yanı sıra her zaman öğrenmenin de gerek olduğunu ifade eden Ferman, "Bizi ayakta tutan öğretmektir, öğretirken öğrenmeye devam ediyoruz. Daima genç olmak, ileri, kucaklayıcı olmak zorundayız ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Zor zamanlarda daha da çelik olmak zorundayız. 25 bin öğrenci ve bine yakın öğretim görevlisi ile sürdürdüğümüz başarılı süreçlerle örnek olmak zorundayız. Zor zamanlarda ayakta durduğumuzu göstereceğiz. Umarım öğrencilerle bir araya geldiğimiz bu ortamlardan bir daha uzaklaşmayız." şeklinde konuştu.

"Kalıcı hafıza başarı için önemli"

Öğrencilerle derslerinde başarılı olmaları adına ipucu da paylaşan Ferman, "Diploma bir amaç değil araç olmalı. Üniversitenin imkanlarını sonuna kadar kullanıp, gelişiminize katkı sağlayacak şekilde seneye başlamak gereklidir. Yüz yüze ya da online derslere vakit harcayacaksınız, konsantre olarak dersi dinleyin, dinlenin, her gün o günkü derslerin notlarını temize çekin. Nitekim hafıza meselesi çok önemli. Uykuya geçmeden önce notlarınızı tekrarlamazsanız kalıcı hafızaya geçmez. Her hafta o aldığınız nota beş dakika bakmanız yeterlidir. Hayatınızı en verimli şekilde geçirmeye bakınız." diyerek herkes için yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine son verdi.

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademi Yılına 'merhaba' dedi

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademi Yılına 'merhaba' dedi

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademi Yılına 'merhaba' dedi

Beykent Üniversitesi 2021-2022 Akademi Yılına 'merhaba' dedi
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