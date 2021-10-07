Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin ile doğrudan temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor - Haberler
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Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin ile doğrudan temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin ile doğrudan temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan temaslarında Çin Uygur Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan temaslarında Çin Uygur Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Biden ve Çinli mevkidaşı Şi arasında yıl sonundan önce yapılması planlanan çevrimiçi görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın söz konusu görüşmede Çin hakkındaki insan hakları ihlallerini ve endişelerini dile getirip getirmeyeceğinin sorulması üzerine Psaki, "Önceki başkanın ( Donald Trump ) aksine, Başkan Biden, Devlet Başkanı Şi ile doğrudan her temasında insan hakları ihlalleri ve endişeleri konusunu gündeme getiriyor. Bunu her düzeydeki görüşmelerde yapıyoruz. Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki insan hakları ihlalleri endişelerimizi de dile getiriyoruz." yanıtını verdi.

Çin'deki insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası toplumla da birlikte çalıştıklarını kaydeden Psaki, Çin ile liderler seviyesinde görüşmenin kendileri için önemli olduğunun ve diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek
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