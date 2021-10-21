Beyaz Saray, iklim değişikliğinin ulusal güvenliğe ve göçe etkilerine ilişkin rapor yayımladı

ABD'de Joe Biden yönetimi, iklim değişikliğinin ulusal güvenliğe ve göçe etkilerine ilişkin rapor yayımladı.

Beyaz Saray, "Dış Politikada ve Ulusal Güvenlikte İklimi Öncelik Edinmek" başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda, iklim krizinin ulusal güvenlik tehditleri ve göçün artmasında önemli rolü olduğu vurgulanarak, bu konuda 3 ana risk grubu bulunduğu ifade edildi.

Bu gruplar, iklim değişikliği ele alınırken jeopolitik gerilimlerin artması, iklim değişikliğinin fiziksel etkileri nedeniyle sınırlar arasında "jeopolitik yoğun noktaların" oluşması, iklim değişikliğinin belirli ülke ve bölgelerde istikrarı etkilemesi olarak sıralandı.

Raporda ayrıca, iklim değişikliğinin doğal kaynaklar üzerinde anlaşmazlıklara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, iklim ve göç arasındaki bağın incelenmesi ve yeni politikaların oluşturulması için kurumlar arası bir çalışma grubunun kurulması önerildi.