Beyaz Saray'dan Türkiye Açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kavala ile ilgili açıklama sonrasında yaşanan diplomatik krizde geri adım atıldığı iddiasını reddetti, "Türkiye dahil tüm dünyada gazeteciler ve aktivistlerin gözaltına alınması konusunda konuşmaya devam edeceğiz" dedi

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