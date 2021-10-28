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Beyaz Saray'dan Türkiye Açıklaması

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kavala ile ilgili açıklama sonrasında yaşanan diplomatik krizde geri adım atıldığı iddiasını reddetti, "Türkiye dahil tüm dünyada gazeteciler ve aktivistlerin gözaltına alınması konusunda konuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kavala ile ilgili açıklama sonrasında yaşanan diplomatik krizde geri adım atıldığı iddiasını reddetti, "Türkiye dahil tüm dünyada gazeteciler ve aktivistlerin gözaltına alınması konusunda konuşmaya devam edeceğiz" dedi

Beyaz Saray'dan Türkiye Açıklaması
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