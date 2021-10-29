PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Beyaz cennetin semalarında cumhuriyet coşkusu yaşandı

Cumhuriyet Bayramı dünya miras listesindeki Pamukkale travertenlerinde kutlandı

DENİZLİ - Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü dünya miras listesindeki Pamukkale travertenlerinin semalarında da kutlandı.

Onlarca sıcak hava balonunun havalandığı Pamukkale semalarında Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri dalgalandı. Ayrıca balonlara binen yerli ve yabancı turistlere Pamukkale Belediyesi tarafından şanlı Türk bayrağı ve ay yıldızlı kırmızı balonlar hediye edildi.

Bundan tam 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Cumhuriyet ilan edildi. O günden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının ilanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. Çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yaşatan Pamukkale Belediyesi, bugüne özel olarak Pamukkale semalarını renklendirdi. Sabahın erken saatlerinde beyaz cennet Pamukkale travertenlerinin eteklerinden kalkan sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile süslendi. Gün doğumunda Pamukkale semaları muhteşem görüntülere sahne oldu. Onlarca balonda yüzlerce kişi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu metrelerce yüksekte yaşadı. Pamukkale Belediyesi bu özel günde balona binen yerli ve yabancı turistlere şanlı Türk Bayrağı ve ay-yıldızlı kırmızı balonlar hediye etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ilk saatlerine yüzlerce metre yüksekten gün doğumunu izleyen vatandaşlardan Mehmet Demiray, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve biz bu bayramın 98. Yıl dönümünü farklı bir şekilde yaşamak istedik. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' sözünden yola çıkarak bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutluyoruz. Pamukkale'nin muhteşem doğal güzelliğini bir de gökyüzünden görmeyi herkese tavsiye ediyorum" dedi.