'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ - Haberler
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'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, 2021'in ilk 9 ayında 1 milyon 50 bin turist ağırlandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'deki Unesco Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de, 2021'in ilk 9 ayında 1 milyon 50 bin Turist ağırlandı.

Pamukkale'ye dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler, gelmeye devam ediyor. Doğal güzelliğine yerli ve yabancı turistlerin hayran kaldığı 'beyaz cennet' Pamukkale'de, ilk 9 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olduğunu belirtti. Ziyaretçi sayılarının beklenilenin üzerinde gerçekleşmesinin, geleceğe umutla bakmalarını sağladığını dile getiren Şen, "Bu yıl boyunca 1 milyon ziyaretçi hedefimiz vardı. Biz bu hedefi ilk 9 ayda geçmeyi başardık. Bu bizleri çok sevindiriyor. Yılı 1 milyon 200 bin ziyaretçi ile kapatmayı umuyoruz. Ekim ayı itibarıyla Uzak Doğu'dan ziyaretçi rezervasyonlarımız da başladı. Güney Amerika'dan ve Avrupa'dan da ziyaretçilerimiz yoğun olarak bölgemize gelmeye devam ediyor" dedi.

Pamukkale'nin doğal güzelliği ile dünyanın en özel yerlerinden olduğunu dile getiren Şen, "Ziyaretçilerimiz travertenlerin güzelliğiyle büyüleniyor. Kültürel zenginliklerimiz de mevcut. Buraya gelenler Hierapolis Antik Kenti'nde tarihi mekanla iç içe vakit geçirebiliyor. Yaz kış 36 derece olan Antik Havuz da yoğun ilgi çekiyor. Pamukkale'yi ziyaret edenler burada dolu dolu zaman geçirebiliyor. 2019'da 2 milyon 600 bin turist ağırladık. 2022'de gece aydınlatması da gerçekleşince, 3 milyon turisti geçmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ

'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ
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Haber: 'BEYAZ CENNET'İ 9 AYDA 1 MİLYON 50 BİN TURİST ZİYARET ETTİ - Haberler
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