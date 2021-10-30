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Beyaz çarşaf giyip motosikleti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyaz çarşaf giyip motosikleti böyle çaldı Bembeyaz çarşafa bürünüp gece yarısı sokağa çıkan hırsız, 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı Bursa'da tanınmamak için beyaz çarşaf giyerek gece yarısı sokağa çıkan hırsız, güvenlik kamerasına yakalansa da park halindeki 50 bin...

BURSA (İHA) - Beyaz çarşaf giyip motosikleti böyle çaldı

Bembeyaz çarşafa bürünüp gece yarısı sokağa çıkan hırsız, 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'da tanınmamak için beyaz çarşaf giyerek gece yarısı sokağa çıkan hırsız, güvenlik kamerasına yakalansa da park halindeki 50 bin liralık motosikleti çalıp kayıplara karıştı. O anların tamamı kameraya yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde on binlerce lira değerindeki motosikleti çalınan vatandaş güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şaşkınlıktan neye uğradığını şaşırdı. İlk başta motosikletini çalanın hayalet olduğunu düşünen vatandaş kamera görüntülerini dikkatli izlediğinde öyle olmadığını anladı. Hırsızın motosikleti çalarken güvenlik kamerasında kimliği belli olmasın diye bembeyaz bir çarşamba dolandığı görüldü. Sokakta bembeyaz çarşaf içinde bir hayalet gibi yürüyen hırsızın bembeyaz çarşafa dolanmış şekilde motosikleti çalması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İlk defa hayalet hırsız görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Beyaz çarşaf giyip motosikleti böyle çaldı

Beyaz çarşaf giyip motosikleti böyle çaldı

Beyaz çarşaf giyip motosikleti böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri
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