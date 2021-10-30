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Beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolunda seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dilovası ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Necati Ö. (65) idaresind ki 16 AAD 67 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün virajı dönerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavi edilmek üzerine ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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