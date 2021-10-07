Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor

Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Temiz Evler Sağlıklı Yaşam" projesi kapsamında yaşlıların evleri temizleniyor.

Besni Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Temiz Evler Sağlıklı Yaşam" projesi kapsamında yaşlıların evleri temizleniyor.

Besni Kaymakamlığının "Temiz Evler Sağlıklı Yaşam" projesi kapsamında tek başına yaşayan ya da karı koca yaşayıp rahatsızlıkları sebebiyle temizlik işlerinin yapılması konusunda sorun yaşayan yaşlıların evleri temizleniyor. Kaymakamlığın belirlediği kişiler, evlere girerek evin tüm temizlik işlerini yapıyor.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yapılan çalışmaları yerinde görmek için temizlik yapılan evi ziyaret etti. Hem temizlik çalışmalarını gördü, hem de yaşlılar ile sohbet etti. - ADIYAMAN

Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor

Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Aykut Kocaman Muslera Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Besni Kaymakamlığı yaşlıların evlerini temizliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 12:32:20. #1.12#