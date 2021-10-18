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Beşiktaş ve Kadıköy'de muhtarlık mührü daha çok kadınlarda

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Beşiktaş ve Kadıköy'de muhtarlık mührü daha çok kadınlarda

İstanbul'da en fazla kadın muhtarın bulunduğu ilçeler arasında liste başında 14 mahalleyle Beşiktaş yer alıyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da en fazla kadın muhtarın bulunduğu ilçeler arasında liste başında 14 mahalleyle Beşiktaş yer alıyor.

AA muhabirinin 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla derlediği bilgiye göre, İstanbul genelindeki 962 mahallenin yaklaşık 150'sinde kadın muhtar görev yapıyor. Kentte kadın muhtarların toplam içerisindeki payı yaklaşık yüzde 16.

İstanbul'da 23 mahallesi bulunan Beşiktaş'ın 14 mahallesinde mühür kadınların elinde bulunurken, yüzde 61 ile kadınlar, erkeklerin önünde yer alıyor.

Beşiktaş'ı 12 kadın muhtarla takip eden 21 mahalleli Kadıköy'de ise kadın muhtarların oranı son seçimde yüzde 57'ye yükseldi.

Megakentte nüfus ve mahalle sayısı açısından ortalamanın altında kalan Beylikdüzü'nde kadın muhtar oranı ise yarı yarıya. İlçedeki 10 mahalleden 5'ini kadınlar yönetiyor.

Bağcılar, Bayrampaşa, Çatalca, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'da ise sadece birer kadın muhtar bulunuyor.

Adalar, Arnavutköy, Bahçelievler, Kağıthane ve Sultanbeyli'nde ise erkek hakimiyeti gözlenirken toplam 88 mahallede muhtarlık mührü erkeklerin elinde bulunuyor.

"Muhtarlığa gelen herkes buradan mutlu gidiyor"

Beşiktaş'ın Abbasağa Mahallesi'nde 1994 yılından bu yana 6 dönemdir muhtarlık yapan evli, iki çocuk annesi ve dört torun sahibi 70 yaşındaki Yüksel Sağat, muhtar olmaya karar verdiği süreci, AA muhabirine şöyle anlattı:

"1990 yılında muhtarlığa geldiğimde, kendisini yerinde bulamadım. 1994'te seçimlerde adaylığımızı koyduk, o günden bu yana sağ olsun mahalleli teveccüh etti, bizi seçti. Buradayız, halkımızı çok seviyoruz, çalışmayı çok seviyorum. O dönemlerde (1994'te) Tansu Çiller başbakandı, ondan da cesaret aldım. 'Kadın bir başbakan varsa kadın muhtar neden olmasın?' dedim, çok şükür seçildik, o gün bu gündür birçok rakip çıkmasına rağmen mahalleli bizi seçiyor, teveccüh gösteriyor. Biz de onlara saygı duyuyoruz, sevgi besliyoruz. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyoruz.

Yaşlılarla çok ilgileniyorum. Kimsesiz teyzelerime refakatçi buluyorum, hastaneye gönderiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Muhtarlığa gelen herkes buradan mutlu gidiyor. Onların her işini mutlaka çözmeye çalışıyorum. Tabii ki çözemediklerimiz var ama birçoğu mutlu, gülerek, sevinerek gidiyor. Herhalde onun etkisi olsa gerek."

"Türkiye'de en fazla kadın muhtar Beşiktaş'ta, bununla gurur duyuyoruz"

Yüksel Sağat, Beşiktaş'taki 23 mahalleden 14'ünün kadın muhtarlar tarafından yönetildiğini belirterek, her seçimde kadın muhtar sayısının arttığını söyledi.

Muhtarlık çalışmalarına da değinen Sağat, "Aslında muhtarların vazifesi işlem olarak çok azaldı. Vatandaş her türlü evrakını e-Devlet'ten alıyor. Biz sokakların şikayetini dinleyerek, ilgili kurumlara bildiriyoruz, gerek belediyeye, gerek emniyete, BEDAŞ'a, İSKİ'ye, İGDAŞ'a derken bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bir çoğunu da çözüyorum çok şükür." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde Abbasağa Mahallesinde oturan bir kadın fizyoterapistin programı dahilinde evde kalan kadınlarla iki ay boyunca egzersiz yaptığını anlatan Sağat, mahallesinde Kovid-19 geçirenlerin ihtiyaçlarıyla da ilgilendiklerini kaydetti.

Sağat, muhtarlık çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk anlamında, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere yardım ettiğini dile getirerek, özellikle kız öğrencilere burs sağladığını ve eğitime çok önem verdiğini ifade etti.

Mahalle halkının seçtikçe kendisinin muhtarlığa aday olacağını belirten Sağat, artık erkeklerin de kadın muhtara sıcak baktığına işaret etti.

Öğrenciler için muhtarlığa kütüphane kurdu

Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Muhtarı Gülşen Ergün de Haziran 2021'de yapılan ara seçimlerde muhtar olduğunu belirtti.

Bir çocuk annesi ve bir torun sahibi olan 57 yaşındaki Ergün, 54 yıldır Cihannüma Mahallesi'nde yaşıyor.

Ergün, 6 Haziran'da gerçekleştirilen ara dönemdeki seçimde muhtar seçilmesine ilişkin, "Maalesef dünyayı etkileyen Kovid-19 sebebiyle 10 Kasım 2020'de mahallemizin muhtarı Ertan Kurtlutepe vefat etti. Bunun üzerine de birinci aza olarak ben atandım, 8,5 ay atamayla devam ettim. 6 Haziran'da da ara seçimlerde seçilmiş muhtar olarak tekrardan görevime devam ediyorum." diye konuştu.

1998'den itibaren üç muhtarın ilk dört sıra azası olarak görevde bulunduğuna işaret eden Ergün, mahalleli tarafından sevilen biri olduğunu, bilinen bir aile oldukları için muhtarların azalıklarında kendisine yer verdiğini ve 25 yılın sonunda da muhtar olduğunu aktardı.

Gülşen Ergün, şunları kaydetti:

"(Beşiktaş'taki 14 kadın muhtar) Ben Türkiye rekorunun da bizde olduğunu düşünüyorum. Bunu Muhtarlar Konfederasyonu da onayladı. Bildiğimiz kadarıyla şu an Türkiye rekoru bizde. 14 kadın muhtarız. Daha başarılı oluyoruz, ince bakıyoruz, ayrıntı görüyoruz. Onun için de tercih sebebi olabiliriz. Artık biraz evimizden çıkmalı, biraz daha sosyal olmalıyız. Dünya genelinde kadının yeri apayrıyken, Türkiye genelinde de apayrı olmalı."

Öğrencilerin muhtarlığa gelerek ders çalışabildiğini ve bunun için muhtarlıkta küçük bir kütüphane kurduğuna dikkati çeken Ergün, sözlerini, "İsterlerse onlarla internetimi paylaşıyorum. Derslerini çalışabiliyorlar. O kütüphaneden isteyen gelip kitabını alabiliyor." diye tamamladı.

Beşiktaş ve Kadıköy'de muhtarlık mührü daha çok kadınlarda

Beşiktaş ve Kadıköy'de muhtarlık mührü daha çok kadınlarda

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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