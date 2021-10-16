BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ - Haberler
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BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul polisi, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul polisi, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı. Saat 23.00'te başlayan denetimlerde işletmelerin evrak kontrolleri yapıldı.

Beyoğlu'nda Hüseyinağa Mahallesi Kemeriye Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, evrakları kontrol etti. Mekanlarda sigara içenlere yönelik de para cezası kesildi.

Beşiktaş Ortaköy'de yapılan denetimlerde de işletmelerin evraklar tek tek incelendi.

BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ

BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ

BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ

BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ
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Haber: BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ - Haberler
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