Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan Şırnaklı çocuklara giysi ve malzeme desteği

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Çarşı Grubu taraftarları, Şırnaklı öğrencilere kışlık giysi ile spor malzemesi desteğinde bulundu.

Grup üyeleri merkeze bağlı İkizce köyündeki İkizce İlk ve Ortaokulunda okuyan 154 öğrenciye giysi ve spor malzemeleri dağıttı.

Taraftar grubu üyelerinden Alper Aykut, bugüne kadar 47 köyde 11 bin 750 öğrenciye ulaşarak, onlara giysi, kırtasiye ve spor malzemesi desteğinde bulunduklarını söyledi.

"Ulaşabildiğimiz her yere ulaşacağız. Herkesi de bu tarz yardımlara davet ediyoruz. Bu tür yardımlar için bize genelde sosyal medyadan ulaşıyorlar. Ama İkizce köyünü kendimiz seçtik." diyen Aykut, talep gelmesi halinde ihtiyaç hissettikleri köy ve beldelere desteklerinin süreceğini aktardı.

Öğrenciler de kendilerine destek sunan ağabeylerine teşekkür etti.