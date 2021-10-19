Beşiktaş'ta sakat var mı? Sporting Lizbon maçında Atiba sakat mı, Pjanic oynuyor mu? Kaleci kim? - Haberler
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Beşiktaş'ta sakat var mı? Sporting Lizbon maçında Atiba sakat mı, Pjanic oynuyor mu? Kaleci kim?

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Beşiktaş'ta sakat var mı? Sporting Lizbon maçında Atiba sakat mı, Pjanic oynuyor mu? Kaleci kim?

Beşiktaş bugün UEFA Şampiyonlar Ligi Grup maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Maç öncesi iki takım hakkında detaylar araştırılırken Beşiktaş'ta sakat oyuncu olup olmadığı araştırıldı. Peki, Atiba sakat mı, Pjanic oynuyor mu? Kaleci kim? Beşiktaş'ta sakat var mı?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş ve Sporting Lizbon bugün karşı karşya geliyor. UEFA Şampiyonlar Liginde grup sıralaması için çok önemli olan maç öncesi Beşiktaş'ta sakat var mı? Sporting Lizbon maçında Atiba sakat mı, Pjanic oynuyor mu? Kaleci kim orularının yanıtları merak edildi.

N'Koudou: Kapsül sakatlığı

Mehmet Topal: Kısmi kas kopması

Atiba: Sakatlık nedeni bilinmiyor

Sergen Yalçınsakatlığını atlatan Miralem Pjanic'in zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacağını söyledi.

Sergen Yalçın ayrıca, kalede Ersin Destanoğlu'na görev vereceğini belirtirken, Alex Teixeira'nın da ilk 11'de olacağını açıkladı.

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Pjanic, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Sporting Lizbon : Adan, Matheus, Feddal, Coates, Neto, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Tomas, Paulinho

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