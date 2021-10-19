BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş ve Sporting Lizbon bugün karşı karşya geliyor. UEFA Şampiyonlar Liginde grup sıralaması için çok önemli olan maç öncesi Beşiktaş'ta sakat var mı? Sporting Lizbon maçında Atiba sakat mı, Pjanic oynuyor mu? Kaleci kim orularının yanıtları merak edildi.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VAR MI?

N'Koudou: Kapsül sakatlığı

Mehmet Topal: Kısmi kas kopması

Atiba: Sakatlık nedeni bilinmiyor

PJANİC OYNUYOR MU?

Sergen Yalçınsakatlığını atlatan Miralem Pjanic'in zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayacağını söyledi.

KALECİ KİM?

Sergen Yalçın ayrıca, kalede Ersin Destanoğlu'na görev vereceğini belirtirken, Alex Teixeira'nın da ilk 11'de olacağını açıkladı.

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Pjanic, Alex, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Sporting Lizbon : Adan, Matheus, Feddal, Coates, Neto, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Tomas, Paulinho

Haberler.com - Gündem