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BEŞİKTAŞ'TA OKULUN ELEKTRİK PANOSU YANDI; OKUL TATİL EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BEŞİKTAŞ'TA OKULUN ELEKTRİK PANOSU YANDI; OKUL TATİL EDİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHABeşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okul tatil edildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Zeki GÜNAL İSTANBUL DHA

Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okul tatil edildi. Bazı öğrenciler velileri tarafından okuldan alınırken bazıları da servis ile evlerine gitti. Beşiktaş Levent'te bulunan Lütfi Banat Ortaokulu'nda yangın çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okula duman doldu. Derste olan öğrenciler öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarıldı. İhbar edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle okul tatil edildi. Öğretmenlerinin kontrolünde çantalarını alan öğrenciler evlerine gidiyor.

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