Beşiktaş'ta bir mağazada yaşanan gasp teşebbüsüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta girdikleri mağazadaki görevli kadını etkisiz hale getirerek gasbetmeye çalışan ancak daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 24 Ekim günü Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir mağazada yaşanan gasp girişiminin faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Mağazaya ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzleri maskeli biçimde iş yerine gelen 3 şüphelinin mağaza görevlisi kadına önce çiçek ve hediye paketi verdiğini, daha sonra ağzını kapatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığını tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerin, kadını yere yatırarak ellerini plastik kelepçeyle bağlamaya çalıştığı ancak kadının direnmesi üzerine şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

Zanlıların olay yerine bir otomobille geldiğini ve dışarıda bekleyen bir kişinin de gözcülük yaptığını tespit eden polis, aracın plakası üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimliğini ve adreslerini belirledi.

Otomobili kiralayan N.Ö.'nün yanı sıra mağazaya girerek gasp girişiminde bulunan Barış O, Erdal O. ve Adem N. 27 Ekim günü yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Ö'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, diğer 3 kişininse tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.