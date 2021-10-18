Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? - Haberler
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Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi?

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Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Temsildimiz Beşiktaş yarın Sporting Lisbon ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı ne zaman başlayacak? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı hakemi kim, maç nerede oynanıyor? İşte detaylar...

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakalardan birisi Beşiktaş - Sporting Lisbon oldu. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı hakemi kim? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Ayrıntılar sizlerle...

Beşiktaş - Sporting Lisbon, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 19 Ekim 2021 Salı günü saat 19:45'de oynanacak.

Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.

Beşiktaş - Sporting Lisbon maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

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Haber: Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Sporting Lisbon maçı şifresiz mi? - Haberler
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