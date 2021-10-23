Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı kaçta? Beşiktaş maçı hangi gün? BJK maçı ne zaman?
Beşiktaş maçı ne zaman? Vodafone Park'ta bu hafta Galatasaray ile oynanacak olan derbi mücadelesi öncesi her iki takımın taraftarları internette arama yapmakta. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı kaçta? Beşiktaş maçı hangi gün? BJK maçı ne zaman?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş'ın bu hafta Galatasaray ile oynayacağı mücadelesi öncesinde maçın ne zaman olduğu ile ilgili araştırma yapmakta. Futbolseverler internette en çok "Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı kaçta? Beşiktaş maçı hangi gün? BJK maçı ne zaman? Beşiktaş maçı kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi saat 20.00'da oynanacak.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi BeİN Sports 1 kanalın'dan canlı olaracak yayınlanacak.