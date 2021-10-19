Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti?
Bu akşam Vodafone Park Stadında oyananacak olan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş ile Sporting Lizbon maçının sonucunu merak eden taraftarlar Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti? diye araştırmakta. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Bu akşam Vodafone Park Stadında oyananacak olan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş ile Sporting Lizbon maçının sonucunu merak eden taraftarlar Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti? diye araştırmakta. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...
Beşiktaş Lizbon maçı 4-1 Lizbon'un galibiyeti ile bitmiştir.
Beşiktaş: İlk yarı Beşiktaş'ta Cyle Larin attı.
Sportif Lizbon: Sebastian Coates 2 gol attı. (15' , 27') Pablo Sarabia (44') Joao Paulo Dias Fernandez (89')
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia