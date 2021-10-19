BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Bu akşam Vodafone Park Stadında oyananacak olan Beşiktaş Sporting Lizbon maçı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek Beşiktaş ile Sporting Lizbon maçının sonucunu merak eden taraftarlar Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti? diye araştırmakta. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş Sporting Lizbon maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ SPORTİF LİZBON MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Lizbon maçı 4-1 Lizbon'un galibiyeti ile bitmiştir.

BEŞİKTAŞ SPORTİF LİZBON MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş: İlk yarı Beşiktaş'ta Cyle Larin attı.

Sportif Lizbon: Sebastian Coates 2 gol attı. (15' , 27') Pablo Sarabia (44') Joao Paulo Dias Fernandez (89')

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia

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