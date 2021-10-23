BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 10. Hafta mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Derbi mücadelesi ile ilgili futbolseverler internette en çok "Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK-GS maçı kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi kim? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!" gibi soruları araştırmakta. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi hakkında detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray Spor Toto Süper Lig 10. Hafta mücadelesini BeİN Sports 1 kanalı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Beşiktaş'ta tedavileri süren Hasic, N'Koudou, ve Atiba Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Marcao'nun cezası bitiyor. Sakat olan Sacha Boey ve Arda Turan'ın forma giyme olasılığı ise düşük.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Mohamed

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