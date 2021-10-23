Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK-GS maçı kaçta?
Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de derbi heyecanı başladı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maçı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Peki, Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK-GS maçı kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi kim? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş- Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 10. Hafta mücadelesi son dönemde futbolseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Derbi mücadelesi ile ilgili futbolseverler internette en çok "Beşiktaş-Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK-GS maçı kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hakemi kim? İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!" gibi soruları araştırmakta. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi hakkında detaylar haberimizde.
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.
Beşiktaş Galatasaray Spor Toto Süper Lig 10. Hafta mücadelesini BeİN Sports 1 kanalı yayınlayacak.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!
Beşiktaş'ta tedavileri süren Hasic, N'Koudou, ve Atiba Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Marcao'nun cezası bitiyor. Sakat olan Sacha Boey ve Arda Turan'ın forma giyme olasılığı ise düşük.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Mohamed