BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig 10. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Beşiktaş Galatasaray derbisinin ne zaman olacağını merak eden taraftarlar Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda oynanacak? diye araştırmakta. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray derbisi hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Galatasaray maçı hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Park'ta 25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray maçı saat 20.00'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Vodafone Park'ta 25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vodafone Park'ta 25 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş Galatasaray maçı saat 20.00'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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