BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak? taraftarlar arasında en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın hakemleri henüz belli olmadı.

Biletlerin ise ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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