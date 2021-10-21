Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün?
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde yara alan Beşiktaş, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Beşiktaş Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar bilet satışlarını merak ediyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Biletler ne zaman satışa çıkacak? taraftarlar arasında en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, Beşiktaş Galatasaray maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 BJK GS derbisi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar haberimizde...
Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.
Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmanın hakemleri henüz belli olmadı.
Biletlerin ise ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.
Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.