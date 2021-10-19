BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş, Vodafone Park'ta büyük bir yıkım yaşadı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve grubun 3. maçından da puan çıkaramadı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını zora soktu. Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş UEFA Şampiyonlar liginden elendi mi? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Beşiktaş, Vodafone Park'ta büyük bir yıkım yaşadı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve grubun 3. maçından da puan çıkaramadı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş maçın başında girdiği pozisyonlarda skoru bulamadı. Sporting 15. dakikadaki korner organizasyonunda kaptanı Coates'le öne geçti. Bu golden sonra rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, Pjanic'in asistinde Larin'in ayağından bulduğu golle 24. dakikada skora dengeyi getirdi. Portekiz ekibi, 27. dakikada yine bir korner vuruşunda tıpkı ilk goldekine benzer bir organizasyonla Coates'le yeniden öne geçti. Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Sarabia farkı 3'e çıkarırken 90. dakikada Paulinho maçın skorunu belirleyen golü attı. Temsilcimiz 4-1 kaybettiği maçın ardından puansız olarak grup sonuncusu olurken Sporting 3 puanla 3. sıraya yerleşti.

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