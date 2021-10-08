Beşiktaş Belediyesi'ne 'Avrupa Diploması' ödülü - Haberler
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Beşiktaş Belediyesi'ne 'Avrupa Diploması' ödülü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş Belediyesi'ne 'Avrupa Diploması' ödülü

Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Birliği projelerini yürüttüğü ve birçok projeye destek olduğu için Avrupa Konseyi tarafından başarılı yerel yönetimlere verilen 'Avrupa Diploması' ödülünü aldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Belediyesi, Avrupa Birliği projelerini yürüttüğü ve birçok projeye destek olduğu için Avrupa Konseyi tarafından başarılı yerel yönetimlere verilen 'Avrupa Diploması' ödülünü aldığını açıkladı.

Pandemi sebebiyle iki kez ertelenen Strazburg'daki ödül töreni online olarak gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesi'nin Avrupa Birliği çalışmalarının yaygınlaştırılması alanında gerçekleştirdiği gençlik projeleri, Avrupa Birliği projeleri, gönüllülük projeleri, uluslararası kardeş şehirlerle sürdürdüğü ortak çalışmaları, katılımcı demokrasiye yönelik uygulamaları, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Günü etkinlikleri ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından Avrupa Ödülü'nün ilk aşaması olan Avrupa Diploması Ödülü'ne layık görüldü. Tören'de Türkiye'nin yanı sıra; Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, Ukrayna ve Portekiz'den belediyeler de ödül aldı.

"HEDEFİMİZ AVRUPA ÖDÜLÜ"

Avrupa Diploması ödülüne layık görülmenin büyük bir onur olduğunu dile getiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

"Beşiktaş Belediyesi'nin bundan sonraki hedefi, Avrupa Ödülü'nü alarak bu süreci başarılı bir şekilde tamamlamak. Katılımcı demokrasi anlayışımızla ülkemize katkı sağlayacak örnek projeler üretmeye, hayata geçirmeye devam edeceğiz."

AVRUPA DİPLOMASİ ÖDÜLÜ NEDİR?

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından; diğer yerel yönetimlerle yapılan eşleştirme faaliyetleri, yurt dışındaki belediyelerle ilişkiler, iş birliği, ortaklıklar ve faaliyetleri, Avrupa etkinlikleri, Avrupa ve uluslararası kuruluşlarla üyelik kapsamında yürütülen faaliyetler ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda veriliyor.

AvrupaÖdülü'nü almak için sırasıyla; 'Avrupa Diploması', 'Avrupa Şeref Bayrağı', 'Avrupa Şeref Plaketi', 'Avrupa Ödülü' alınması gerekmektedir.


Beşiktaş Belediyesi'ne 'Avrupa Diploması' ödülü

Beşiktaş Belediyesi'ne 'Avrupa Diploması' ödülü

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Haber: Beşiktaş Belediyesi'ne 'Avrupa Diploması' ödülü - Haberler
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