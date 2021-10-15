Beşiktaş- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kim kazandı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kim kazandı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Beşiktaş- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kim kazandı?

Süper Lig 9.haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi yanında Süper Lig mücadelesi de veren Beşiktaş Başakşehir karşısında ter döktü. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kim kazandı?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig 9.haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi yanında Süper Lig mücadelesi de veren Beşiktaş Başakşehir karşısında ter döktü. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kim kazandı?İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş- Başakşehir maçı 3-2 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Başakşehir'in gollerini Okaka 2 tane, Gujdbrandsen gol attı.

Beşiktaş'ın gollerini ise Batshuayi, Alex attı.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig Beşiktaş Başakşehir maçı için sayılı saatler kalırken taraftarlar maç hakkında araştırma yapıyor. Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Beşiktaş sakatlığı devam eden N'Koudou ve Mehmet Topal'ı sahaya çıkarmayacak. Başakşehir'de ise sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner forma giymeyecek. İşte Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11'ler:

Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Ersin,

Rosier,

Welinton,

Vida,

Atiba,

Alex,

Güven,

Batshuayi

Rıdvan,

Souza,

Ghezzal.

Başakşehir muhtemel 11'ler:

Volkan,

Şener,

Epureanu,

Duarte,

Hasan Ali,

Mahmut,

Visca,

Aleksic,

Deniz,

Okaka

Ndayishimiye.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işıl Sergen
Spor Cristiano Schumacher Sergio Perez Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kim kazandı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 22:18:18. #1.11#