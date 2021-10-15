BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig 9.haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi yanında Süper Lig mücadelesi de veren Beşiktaş Başakşehir karşısında ter döktü. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş- Başakşehir maçı kim kazandı?İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş- Başakşehir maçı 3-2 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Başakşehir'in gollerini Okaka 2 tane, Gujdbrandsen gol attı.

Beşiktaş'ın gollerini ise Batshuayi, Alex attı.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig Beşiktaş Başakşehir maçı için sayılı saatler kalırken taraftarlar maç hakkında araştırma yapıyor. Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Beşiktaş sakatlığı devam eden N'Koudou ve Mehmet Topal'ı sahaya çıkarmayacak. Başakşehir'de ise sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner forma giymeyecek. İşte Beşiktaş Başakşehir maçı muhtemel 11'ler:

Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Ersin,

Rosier,

Welinton,

Vida,

Atiba,

Alex,

Güven,

Batshuayi

Rıdvan,

Souza,

Ghezzal.

Başakşehir muhtemel 11'ler:

Volkan,

Şener,

Epureanu,

Duarte,

Hasan Ali,

Mahmut,

Visca,

Aleksic,

Deniz,

Okaka

Ndayishimiye.

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