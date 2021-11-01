Besihanede başlayan yangın evlere ulaşamadan söndürüldü - Haberler
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Besihanede başlayan yangın evlere ulaşamadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Besihanede başlayan yangın evlere ulaşamadan söndürüldü

Denizli'de besihanede bulunan samanlar alevlere teslim oldu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de besihanede bulunan samanlar alevlere teslim oldu. Mahallede bulunan su tankları ile ilk müdahalenin yapıldığı yangında, hayvanlar telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, Baklan ilçesine bağlı Beyelli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sezai Karakurt'a ait besihanede bulunan samanlar henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir ande yanmaya başladı. Yükselen alevler ilerlemeye devam ederken, hayvanlar panikle kaçmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfiaye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, mahallede bulunan su tankları ile ilk müdahale yapıldı. Vatandaşların yardımıyla büyükbaşlar besihaneden çıkarılırken, alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Besihanede başlayan yangın evlere ulaşamadan söndürüldü

Besihanede başlayan yangın evlere ulaşamadan söndürüldü

Besihanede başlayan yangın evlere ulaşamadan söndürüldü

Besihanede başlayan yangın evlere ulaşamadan söndürüldü

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