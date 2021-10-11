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Beş merkez ilçede alt yapı eksikleri gideriliyor

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Beş merkez ilçede alt yapı eksikleri gideriliyor

Beş merkez ilçede alt yapı eksikleri gideriliyor12 milyon TL bedelle 20 km şebeke hattı yapılacak Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından beş merkez ilçeyi kapsayan Muhtelif Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi kapsamında çalışmalar sürüyor.

ANTALYA (Habermetre) - Beş merkez ilçede alt yapı eksikleri gideriliyor

12 milyon TL bedelle 20 km şebeke hattı yapılacak Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından beş merkez ilçeyi kapsayan Muhtelif Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi kapsamında çalışmalar sürüyor. Eksik kalan kanalizasyon hatlarını çözmek için 12 milyon TL bedelle çıkılan ihale kapsamında 22 mahallede 20 kilometre şebeke imalatı yapılacak.

Antalya'nın alt yapı eksiklerini gidermek için var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez'de 10 mahalleyi kapsayan kanalizasyon çalışmasına devam ediyor. ASAT, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu ve Döşemealtı'nı kapsayan 5 merkez ilçede de eksik kalan kanalizasyon hatlarını tamamlamak için ek bir ihale yaparak çalışma başlattı. Merkez ilçelerde muhtelif kanalizasyon şebekesi yapım işi kapsamında toplam 20 kilometre çeşitli çaplarda kanalizasyon şebekesi hattı ve parsel hattı yapılacak.

KEPEZ'DE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in planlı, kurallı, kimlikli kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü imara açılan bölgelerdeki alt yapı eksiklerini tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT Kanalizasyon Daire Başkanı Necdet Erol yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Antalya'da Kepez Bölgesinde büyük bir yapılaşma var. Saha geniş ve sürekli yeni göçler alınıyor. İmara açılan bölgeler var. Bu bölgelerdeki eksikleri gidererek vatandaşın ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

ŞİKAYETLER AZALDI

Vatandaş ve muhtarların müracaatları göz önüne alınarak başlatılan çalışmanın sürdüğü yerlerden biri olan Kepez Barış Mahallesi de kanalizasyona kavuşacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduktan bir ay sonra çalışmaların başladığını söyleyen Barış Mahallesi Muhtarı İsmet Keskin, "Kepez'de yeni yapılaşma çok fazla. Barış Mahallesi'nde de yeni yapılar çoğalıyor. Alt yapı yetersizliğini gidermek için Büyükşehir Belediyemize yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı ve çalışmalar başladı. Kanalizasyon ile birlikte koku, böcek ve sinek şikayetlerinin azaldığını gördük. Vatandaşlarımız adına Başkanımız Muhittin Böcek'e teşekkür ediyoruz" dedi.

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