Beş gün önce oğlunu canlı yayında rehin almıştı, bu kez teknede intihara kalkıştı - Haberler
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Beş gün önce oğlunu canlı yayında rehin almıştı, bu kez teknede intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beş gün önce oğlunu canlı yayında rehin almıştı, bu kez teknede intihara kalkıştı

Zonguldak'ta beş gün önce oğlunu yurttan kaçırarak sosyal medya da canlı yayın yapıp oğlunun boğazına bıçak dayayan Savaş K., bu kez de tekneyle açılarak intihara kalkıştı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta beş gün önce oğlunu yurttan kaçırarak sosyal medya da canlı yayın yapıp oğlunun boğazına bıçak dayayan Savaş K., bu kez de tekneyle açılarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kapuz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Savaş K. oğluyla beraber tekneyle denize açıldı. Ardından Savaş K. boğazına bıçak dayayarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipler Savaş K.'yeni uzun uğraşlar sonucunda ikna ederek kontrol altına aldı. Sahil güvenlik ekiplerinin teknesine alınan Savaş K. ve oğlu karaya çıkartılarak polis ekiplerine teslim edildi. - ZONGULDAK

Beş gün önce oğlunu canlı yayında rehin almıştı, bu kez teknede intihara kalkıştı

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