Berlin'de boşaltılan işgal altındaki arazi için protestolar sürüyor - Haberler
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Berlin'de boşaltılan işgal altındaki arazi için protestolar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Berlin'de işgal edilen bölgenin boşaltılması istenince şehir büyük protestolara sahne oldu.

Berlin'de işgal edilen bölgenin boşaltılması istenince şehir büyük protestolara sahne oldu. Akşamüzeri düzenlenen protesto yürüyüşünde yaralanan polisler, tutuklanan göstericiler oldu.

Köpenickerstrasse Caddesinde yer aldığı için "Köpi" adı verilen işgal evinin bahçesinde bulunan konteyner evler ve karavanlar mahkeme kararı gereği boşaltılıyor. 1990 senesinde işgal edilen ve 1991 senesinde işgalcilere devredilen Köpi'nin önündeki bahçede bulunan ve içerisinde insanların yaşadığı konteyner evler için boşaltma kararı çıktı. Konteyner evlerde ve karavanlarda yaşayanlar çıkmamak için direnme kararı alınca, polis söz konusu alanı zor kullanarak boşalttı. Şehirdeki çok sayıda marjinal sol grup, araba evlerde yaşayanlarla dayanışma amaçlı protestolar düzenliyor.

Berlin'de önceki akşam düzenlenen protesto yürüyüşüne yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Göstericiler "Bütün Berlin polisten nefret ediyor", "Alanımızı boşaltmayacağız" gibi sloganlar atarak işgal altındaki bölgeye kadar yürüdü. Gergin bir ortamda gerçekleşen yürüyüş esnasında eylemciler yol boyunca bazı arabalara ve iş yerlerine zarar verdi. Pencereler, camlar kırıldı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Polise taş ve şişelerin de fırlatıldığı yürüyüşte bazı eylemciler gözaltına alındı. Yaralanan polislerin olduğu bildirildi. Bir polis helikopteri yürüyüşü havadan takip etti.

Olayların hafta boyunca devam edeceği tahmin edilirken, Berlin'e başka eyaletlerden takviye polis birlikleri sevk edildi. - BERLİN

Berlin'de boşaltılan işgal altındaki arazi için protestolar sürüyor

Berlin'de boşaltılan işgal altındaki arazi için protestolar sürüyor

Berlin'de boşaltılan işgal altındaki arazi için protestolar sürüyor

Berlin'de boşaltılan işgal altındaki arazi için protestolar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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