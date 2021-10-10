Berk İlhan'ın eseri 16. Contemporary İstanbul'da sergileniyor - Haberler
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Berk İlhan'ın eseri 16. Contemporary İstanbul'da sergileniyor

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat
Berk İlhan'ın eseri 16. Contemporary İstanbul'da sergileniyor

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren 16. Contemporary Istanbul devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren 16. Contemporary Istanbul devam ediyor.

Piramid Sanat Galerisi'nden yapılan açıklamaya göre, New Yorklu tasarımcı ve sanatçı Berk İlhan'ın "Mürror" adlı eseri sanatseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, New York'ta yaptığı tez çalışmasında neşe ve karamsarlık gibi konuları incelerken gülümsemenin ve kahkahanın fizyolojik ve psikolojik etkileri, davranışsal tasarım, hastane palyaçoları ve kahkaha terapisi konularında kitaplar okuduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Olaylara olan bakış açımızı değiştirmek, olumlu düşünmeyi seçmek, kendimize şefkat ve sevgi ile yaklaşmak tıpkı sağlıklı yemek yemeyi seçmek ya da egzersiz yapmayı seçmek gibi bizim aktif katılımımızı gerektiren, her gün hatırlamamız ve uygulamaya koymamız gereken davranışlar. Peki bu alışkanlıkları oluşturmak ve oturtmak için ne gibi yardımcı araçlar tasarlayabilirim? Aynada kendimize, gözlerimizin içine bakarak gülümsetecek bir ayna yapsam, öyle bir ayna olsa ki sihirli bir şekilde biz gülümseyince açılsa. Beni tanıyan arkadaşlarım şakacı ve oyuncu yönümü bilirler, bu özelliğimin de etkisi olmalı ki insanları şaşırtarak gülümsetmek için böyle muzip şakacı benim gibi gülümsetmeyi seven, benden bir parça olduğunu yeni anladığım Mürror'ı çıkardım."

İlhan, eserin New York, Miami, Dubai, Ankara, San Francisco ve Amersfoort şehirlerindeki çeşitli sergilerde yer aldığını ve ilk defa Contemporary İstanbul'da satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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