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Benzinle soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Benzinle soba yakarken yanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu'da benzinle sobayı yakarken kendisi de yanarak yaralanan yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

GÜLYALI, ORDU (İHA) - Ordu'da benzinle sobayı yakarken kendisi de yanarak yaralanan yaşlı adam, Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Ahmet Sipahi evinde benzin ile sobayı yakmak isterken benzinin parlaması sonucu yangın çıktı. Yanarak yaralanan yaşlı adam, Ordu'da kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sipahi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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