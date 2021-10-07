Benzine zam mı geldi? 7 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi? - Haberler
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Benzine zam mı geldi? 7 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi?

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Benzine zam mı geldi? 7 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi?

Benzin ve Motorin zamları hakkında açıklama geldi! Sosyal medyanın gündemine de oturan Benzin ve Motorin zamları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Benzine zam mı geldi? 7 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

Akaryakıtta yeni zamlar açıklandı. Benzin ve Motorin zamları hakkında açıklama geldi! Sosyal medyanın gündemine de oturan Benzin ve Motorin zamları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Benzine zam mı geldi? 7 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? İşte detaylar...

Benzinin litre satış fiyatına 26 kuruş zam geldi.

Benzine, pompa fiyatına yansımayacak şekilde 26 kuruş zam geldi.

Benzin fiyatlarına yapılan zam, eşel mobil sistemi sebebiyle pompa satış fiyatlarına yansıtılmayacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 7,30 liradan satılan mazotun litre fiyatı 7,53 lira olacak. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 7,39 liradan 7,62 liraya çıkacak.

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Haber: Benzine zam mı geldi? 7 Ekim Benzine ne kadar zam geldi? Benzine kaç kuruş, kaç TL zam geldi? Mazota zam mı geldi? - Haberler
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