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Bensu'nun katilinin cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bensu'nun katilinin cezası belli oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı av tüfeği ile öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanığa yardım ettiği iddia edilen arkadaşına ise 11 yıl hapis cezası verildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı av tüfeği ile öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanığa yardım ettiği iddia edilen arkadaşına ise 11 yıl hapis cezası verildi.

Olay, geçen 12 Mart günü Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi Tanyeri Sokak'ta meydana geldi. Akşam saatlerinde 23 yaşındaki Bensu Narlı arkadaşı ile oturduğu sırada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Serhat Kantaş, eve gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan Bensu Narlı ile Serhat Kantaş, konuşmaya başladı. Kısa süre sonra Bensu'dan su isteyen Serhat Kantaş, Bensu su almaya gidince yanında getirdiği ve kapının yan tarafına sakladığı tüfeği çıkardı. Kantaş, Bensu'yu geri döndüğünde tüfekle göğsünden vurdu. Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı silah sesini duyunca kapının olduğu yere koştu. Arkadaşını kanlar içinde yerde görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bensu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Serhat Kantaş ile Kantaş'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen Emircan D. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bensu Narlı ise Milas'ın Güllük Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili karar duruşması Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan Kantaş ile Kantaş'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen arkadaşı Emircan D. SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti katil zanlısı Serkan Kantaş'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Emircan D.'ye ise 11 yıl hapis cezası verilirken bu cezada indirim hükümlerinin uygulanacağı kaydedildi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Bensu'nun katilinin cezası belli oldu

Bensu'nun katilinin cezası belli oldu

Bensu'nun katilinin cezası belli oldu

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