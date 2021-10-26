"Benim Fikrim Var! Diyen Arkadaşlarımızın Olması Bize Hem Cesaret Hem Sorumluluk Veriyor."

BARTIN (Habermetre) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ar-Ge yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli proje fikirlerini sektör temsilcileri ve Ar-Ge kuruluşları ile bir araya getirmek amacıyla, Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen "4. Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğine katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra "Benim de bir fikrim var" diyen 115 proje sahibinin projelerini tek tek inceleyen Prof. Dr. Hasan Mandal, gençlerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Mandal Bartın Üniversitesi Akademik yılı ilk dersini verdi

Bartın Üniversitesi 2021-2022 Akademik yıl açılış dersi kapsamında "Sürdürülebilir ve Akıllı Çözümler için Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma" başlıklı bir sunum gerçekleştiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, "Bir fikrim var, ben de varım demek çok anlamlı ve çok kıymetli. Proje pazarında yer alan tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. " diye konuştu.

Gelecek on yıl içerisinde yaşanması muhtemel bölgesel ve küresel kriz beklentilerine değinen Prof. Dr. Mandal, "Salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve beraberinde getireceği güçlükler, dijitalleşmeyle beraber gelen siber güvenlik konusu ve düzensiz göç tüm dünya için önümüzdeki 10 yılın gündemini meşgul eden konular olacak. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman ister öğrenci, ister firma ve akademik olarak çözüm üretmemiz noktasında kamu olarak bizler de paydaş olarak bunların ortak anahtar kelimesi Ar-Ge'dir. Çünkü bu güçlüklerin üstesinden gelebilmek bilgiyi üreten ve kullanan arası ilişkinin tek yönlüden çift yönlüye dönüşmesiyle mümkün. " diye konuştu.

"Bilgiyi üreten ve kullananlar arasındaki iş birliği önemli"

TÜBİTAK'ın destek programlarıyla hem bilgi üretimi hem de insan kaynağının gelişimi için ilgili paydaşların bir araya gelerek yaptıklarını destekleyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Mandal, "Bilgiyi üreten ve kullanan arası etkileşimi ve ilgili paydaşların bir araya gelerek yaptıkları önerileri değerlendireceğiz ve destekleyeceğiz. Ar-Ge proje pazarına baktığımda 'Benim fikrim var' diyen arkadaşlarımızın olması bize hem cesaret hem sorumluluk veriyor. " dedi.

Salgın sürecinde aşı çalışmaları kadar aşı karşıtlığının da olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mandal "Konu sadece teknolojik boyutla, aşıyı geliştirmekle yetmiyor. İnsani kaygılar da var. Konuya bakış noktası sadece teknoloji odaklı değil. Tüm bu sorunlar tek bir bileşenden çok daha karmaşık yapılara sahip oldukları için tüm disiplinlerin, sosyal beşeri bilimlerin de içinde olduğu çözümlere ihtiyaç var. Bundan dolayı süreçlere yaklaşımımız, iş birliği değil, birlikte iş yapma modeline doğru dönüşmeli. " değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK bünyesindeki yarışmalara ilgisi için Bartın Üniversitesi öğrencilerine teşekkür eden Başkan Mandal, öğrencileri araştırma projeleri destekleme programında ülke çapında en fazla projesi bulunan 5. üniversite olduğu için Bartın Üniversitesi'ni de tebrik etti.

"Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi sizlere birçok fırsatı beraberinde getirecek"

Akıllı teknolojiler, kimya ve biyoteknoloji, enerji, sürdürülebilirlik, üretim ve güvenlik gibi farklı temalardaki projelerin 'Filyos Yatırım Havzası'nda kurulacak orta-yüksek ve yüksek teknolojiye sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinde yer alacağına vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, "Bu bölge heyecan verici bir bölge. Gelecekte uygulanacak tasarım projelerin birçoğu burada mikro boyutta uygulanmaya başlayacak. Birlikte geliştirme ve başarmanın en güzel uygulanacağı nokta olan Filyos bölgesi birçok fırsatı beraberinde getirecek" diye konuştu.

Açılış programının sonunda Prof. Dr. Mandal'a günün anısına Bartın Valisi Sinan Güner hediye takdiminde bulundu. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Prof. Dr. Mandal'a teşekkür belgesi sundu.

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