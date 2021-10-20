Benfica - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Benfica - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Benfica - Bayern Münih maçı hakemi kim? Benfica - Bayern Münih maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Benfica - Bayern Münih maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.
Benfica - Bayern Münih maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.
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