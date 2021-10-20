Benfica - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 3. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Benfica - Bayern Münih maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Benfica - Bayern Münih maçı hakemi kim? Benfica - Bayern Münih maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

BENFİCA - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Benfica - Bayern Münih maçı 20 Ekim Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.

BENFİCA - BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Benfica - Bayern Münih maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

BENFİCA - BAYERN MUNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Lizbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem