'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı - Haberler
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'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

Bursa'da kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da kıskançlık krizine giren koca dehşet saçtı. Karısını bıçakla yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koca Şenol B. (57) eşi Kamile B. (42)'nin kendisinden haber siz çarşıya çıktığı öğrendi. Ardından koca Şenol B. kıskaçlık krizine girerek eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavga tartışmaya dönüştü. Şenol B. (57) mutfağa giderek bıçak aldı. Bıçak ile eşi Kamile B. (42) 'yi bıçakla yaraladı. Komşuların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kanlar içinde kalan Kamile B. (42) 'yi ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde koca Şenol B. (57)'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

'Benden habersiz nasıl çarşıya çıkarsın' dedi, karısını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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