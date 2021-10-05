Beline sardığı 210 bin TL değerinde kaçak altınla yakalandı - Haberler
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Beline sardığı 210 bin TL değerinde kaçak altınla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beline sardığı 210 bin TL değerinde kaçak altınla yakalandı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir şahsın beline sardığı 478, 6 gram altın ele geçirildi.

KİLİS (İHA) - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir şahsın beline sardığı 478, 6 gram altın ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapılan bir kişinin üst aramasında şüphelinin bel kısmında bulunan korsenin içinde gizlenmiş vaziyette ziynet eşyası cinsinden 478,6 gr. altın tespit edildi. Yaklaşık değeri 210 bin TL olan altın cinsi eşyalara el konuldu. Altın kaçakçısı hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KİLİS

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Haber: Beline sardığı 210 bin TL değerinde kaçak altınla yakalandı - Haberler
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