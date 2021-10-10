BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da arkadaşıyla otomobille gezdiği sırada belinden çıkarmak istediği tabanca ateş alan Yılmaz S. (45) kasığından yaralandı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da arkadaşıyla otomobille gezdiği sırada belinden çıkarmak istediği tabanca ateş alan Yılmaz S. (45) kasığından yaralandı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşı Güngör G.'nin (45), kullandığı otomobille gezintiye çıkan Yılmaz S. belindeki tabancayı çıkartmak istedi. Yılmaz S.'nin yanlışlıkla tetiğe dokunmasıyla ateş alan tabancadan çıkan mermi, kasığına saplandı. Güngör G., yaralı Yılmaz S.'yi otomobiliyle Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yılmaz S.'nin, kullandığı ruhsatsız tabancasına ise el konuldu.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ali Babacan Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCANIN ATEŞ ALMASIYLA YARALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:28:05. #1.17#