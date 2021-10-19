Belediyeden yangınzede öğrencilere tablet desteği

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, büyük yangın felaketi sonrasında eğitime yaptığı desteklerini sürdürüyor. Başkan Şükrü Sözen, eğitim araçları yangından zarar gören 52 öğrenciye hayırseverlerin katkısı ile temin edilen tabletlerini teslim etti. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tablet teslim törenine belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, yangınzede öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tablet teslim töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangından en çok zarar görenlerin çocuklar olduğunu belirterek, onların eğitim hayatlarında hiçbir şeyi eksik etmemeye gayret ettiklerini bu kapsamda da tablet hediye etme kararı aldıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "Allah bir daha böyle acıları bir daha kimseye göstermesin. Ama bu bizim gerçeğimiz oldu. Bir şekilde yaralarımızı sarmak gerekiyor. Tüm yangınzede hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ama yaşam da devam ediyor. Yaşam mücadelemizden kopmamamız gerekiyor. Umutlarımızı devamlı sıcak bir şekilde tutmamız gerekiyor. Kaybettiğimiz geçmişi anılarımızı yerine koymaya çalışacağız. Manavgat Belediyesi de yangının ilk anından itibaren sizlerin her zaman yanında olmaya gayret ettik. Şimdi de arkadaşlarımız ve gönüllü yapılarla köylerimizde çalışmalar yapıyoruz. Bizim için en önemlisi çocuklarımızın geleceğini düzgün kurgulamak. Çocuk ve gençlerimiz yangın anında en çok etkilenenlerden. Hepimizden fazla üzüldüler yoruldular. Onlara bisiklet, ev kıyafetleri, eğitim gereçlerini yerine koymaya gayret ettik. Online sistemde eğitime ağırlık verildiğini bildiğimiz için tablet hediye etme kararı aldık. Allah çocuklarımıza güzel bir gelecek versin. Bu tabletlerle geleceğe hazırlanacaklar. Her birinin gözlerinden öpüyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra tablet dağıtım törenine geçildi. Başkan Şükrü Sözen isimleri okunan öğrencilere tabletlerini tek tek kendi elleriyle teslim etti. - ANTALYA