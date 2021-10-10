BELEDİYEDEN MUMCULAR'DA HALK KONSERİ

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - SARI YAZ KONSERLERİ DEMET AKALIN İLE DEVAM ETTİ

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği, Sarı Yaz Kale Konserleri'nin ikinci günü Demet Akalın konserleri ile devam etti. Bodrum Kalesi'nde gerçekleşen konser öncesi Mumcular Meydanı'nda da bir halk konseri veren Akalın, bölgede yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Bu özel konseri hazırlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'a teşekkür eden Demet Akalın, konseri vatandaşların arasına karışıp, onlarla izleyen Başkan Aras'a esprili bir dille beğenilerini sundu.

BAŞKAN ARAS HALKIN ARASINDAN İZLEDİ

Kalabalığın arasından "Hoşgeldiniz. " diye seslenen Aras; "Bodrum'u hep eğlenceyle, deniz, kum, güneş ile tanırız ama burada gerçek Bodrumlular var. Gerçek köylülerimiz var, gerçek Türkmenlerimiz, Yörüklerimiz var burada. Onları çok seviyoruz sağolsunlar. " diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Ahmet Aras'ın ardından konuşma yapan ve Demet Akalın'a orman yangınlarında yapmış olduğu yardımlardan dolayı teşekkür beratı sunan Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun; Akalın'ın yangın zamanı sağladığı lojistik destekten ötürü teşekkür ederken, Kale Konserleri için iletişime geçtiklerinde ise şarkıcının yangın bölgesindeki vatandaşlar için de bir halk konseri düzenleme talebine seve seve evet dediğini belirtti. Tutkun, sözlerini;

"Orman yangınlarından sarsıldığımız günlerde bize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür beratını sayın Başkanımız Ahmet Aras adına vermek istiyorum. " diyerek sonlandırdı.

Mumcular Halk Konseri'nin ardından, Bodrum Kalesi'ndeki konserini gerçekleştiren şarkıcı Akalın, burada da coşkulu bir kalabalık ile karşılandı.

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