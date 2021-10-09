Belediyeden, Kavi Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme Çalışması - Haberler
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Belediyeden, Kavi Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme Çalışması

Habermetre - Haberler | Toplum
Belediyeden, Kavi Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme Çalışması

Adıyaman Belediyesi, araç ve yayaların ulaşım konforunu arttırmak için şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediyesi, araç ve yayaların ulaşım konforunu arttırmak için şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şu sıralar Kavi Caddesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme faaliyetleri yapıyor. Altyapı ve asfaltlama işlemleri tamamlanan Caddede yoğunlaşan ekipler, güzergahın kaldırımına kilitli parke taşı döşüyor. Döşemesi tamamlanan bölgelerde kilim deseni gibi oluşan manzara, vatandaşlar tarafından takdir ediliyor.

Konuya ilişkin bilgi veren belediye yetkilileri; "Son yıllarda hızla gelişen ve araç yoğunluğunun ciddi boyutlara ulaştığı şehrimizde, trafiğin aksamaması ve kaldırımların sorunsuz bir şekilde kullanılması için her türlü gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Bu amaçla altyapı ve asfaltlama çalışmalarını tamamladığımız Kavi Caddesi'nde, kaldırım düzenleme ve döşeme faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Güzel bir çalışma yapıldığını, caddenin kaldırım ve altyapı eksiklikleri giderildiğini belirten vatandaşlar, "Harika bir iş ortaya çıkıyor. Şehrimiz bu gibi hizmetleri hak ediyor. Emeklerinden ötürü Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

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